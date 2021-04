En øldåse på et teleskop gemte på verdens langsomste foto

I 2012 klistrede en kunststuderende på Hartfordshires Universitet en øldåse fast på et rumteleskop. Og så glemte hun i øvrigt alt om det.

Øldåsen indgik i nogle forsøg, hun var i gang med. Hun ville se, om det var muligt at tage billeder uden at bruge moderne teknologi og monterede derfor fotopapir i bunden af dåserne og prikkede et tyndt hul i toppen, så det kunne fungere som et primitivt kamera.

Den blev hængende uforstyrret og upåagtet i otte år, inden observatoriets tekniker fik øje på øldåsen og fik den pillet ned. Han kunne godt se, at det var et hjemmeflikket fotografiapparat og fik fremkaldt billedet.

Det viser Solens vandring over himmelen 2.953 gange – svarende til de otte år og en måned, øldåsen hang på teleskopet. Billedets mange lysbuer bølger højt eller lavt på firmamentet, alt efter årstiderne, fanget fint af fotopapiret og bevaret takket være den solide indpakning. Det billede, der blev resultatet af Regina Valkenborghs lille forsøg, menes at have slået rekorden for længste lukkertid i et enkelt foto.