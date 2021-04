Guide til stjernehimlen i april: Nu kommer årets første supermåne, og en helikopter letter på Mars

I februar landede Nasa’s Mars 2020-mission med roveren Perseverance. Siden da har den sendt billeder fra planeten, og den har også leveret de første lydoptagelser derfra. I dag tager missionen på endnu en jomfrurejse, når helikopteren Ingenuity indvies. På den første tur vil helikopteren flyve i 20-30 sekunder i knap en meters højde. Hele fem testflyvninger er planlagt i løbet af april, så følg med her.

Hvis alt går som planlagt, vil den internationale rumstation (ISS) få syv nye besætningsmedlemmer denne måned. 9. april sendes det første hold afsted fra Kasakhstan. To uger senere skal SpaceX gentage sidste års succes, når deres anden bemandede tur til ISS (Crew-2) letter fra Kennedy Space Center. Månedens første hjemsendelse af to astronauter fra ISS bliver 16.-17. april, og SpaceX’ første astronauthold, Crew-1, forventes at vende tilbage til Jorden den 28. april.

For 60 år siden blev Jurij Gagarin som det første menneske sendt i kredsløb om Jorden i Vostok 1. Senere samme dag omtalte den amerikanske præsident, John F. Kennedy, rumstriden mellem de to stormagter: »… the news will be worse before it is better, and it will be some time before we catch up«. Præcis ét år efter annoncerede russerne deres planer om bemandede missioner til Månen. I sidste ende blev det amerikanerne, der fik det første menneske på Månen, og da de i 1981 igangsatte deres rumfærgeprogram, blev opsendelses- dagen 12. april. Denne dag er internationalt anerkendt som Kosmonautdag, hvor mange fejrer Gagarin og rumfartens bedrifter. I dag har vi også nymåne og dermed gode forudsætninger for at få månedens bedste observationsdag!

Meteorsværmen Lyriderne kan opleves fra 14. april og resten af måneden. I dag topper den med op til 20 stjerneskud i timen. Stjerneskuddene stammer fra kometen C/1861 G1 (Thatcher), som blev opdaget 5. april i 1861. Ret i dag blikket mod den klare stjerne Vega i stjernebilledet Lyren, hvorfra udspringspunktet er placeret cirka 10 grader til højre (svarende til en knyttet hånd i strakt arm). I løbet af aftenen vil udspringspunktet bevæge sig højere på himlen, og klokken 22.00 skal du se mod nordøst 20 grader over horisonten. Se mod øst 35 grader over horisonten ved midnat, 50 grader klokken 2.00 og 60 grader klokken 3.00. God fornøjelse!

Supermåner er for mange astronomer en storm i et glas vand. Altså en lidt hypet begivenhed uden særlig effekt. Men selvom vi er ude i et mere optisk fænomen, kan det være ret betagende. En supermåne opstår, når Månen er tættere på Jorden end normalt og fra vores synsvinkel fremstår større. De næste to er 26. maj og 24. juni.