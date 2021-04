Guide til stjernehimlen i april: Rumcigar har kurs mod Jorden, og helikopter letter på Mars

FOR ABONNENTER

I 2017 opdagede astronomer ’Oumuamua, som er et cigarformet objekt på vej ud af vores solsystem. Dets høje gennemsnitshastighed på 26 km/s og dets aflange form fangede forskernes opmærksomhed og satte spekulationer i gang om dets oprindelse.

’Oumuamua, som er det hawaiianske ord for ’første spejder fra et fjerntliggende sted’, er nu klassificeret som et interstellart objekt, og der er generel enighed om, at det stammer fra et andet stjernesystem. Efter opdagelsen har der verseret en hed debat, da fysikeren Avi Loeb fra Harvard Universitet argumenterede for, at ’Oumuamua måske er et rumfartøj bygget af en fremmed civilisation.

Nye målinger fra 2021 taler i Loebs favør, da objektet pludselig er begyndt at udsende radiobølger samtidig med, at det har lavet en kosmisk U-vending med kurs direkte mod Jorden. Eksperter fra Nasa er nu lykkedes med at afkode radiosignalet, og de vil i dag Skærtorsdag offentliggøre, hvad de tænker, det er for et budskab, der kommer fra rumcigarens indre. På pressemødet vil amerikanske embedsmænd være til stede herunder repræsentanter fra det amerikanske forsvar.

I februar landede Nasas Mars 2020 mission med roveren Perseverance. Siden da har den sendt billeder fra planeten, og den har også leveret de første lydoptagelser derfra. I dag tager missionen på endnu en jomfrurejse, når helikopteren Ingenuity indvies. På den første tur vil helikopteren flyve i 20-30 sekunder i knap en meters højde. Hele fem testflyvninger er planlagt i løbet af april, så følg med her.

Hvis alt går som planlagt, vil den internationale rumstation (ISS) få syv nye besætningsmedlemmer denne måned. Den 9. april sendes det første hold afsted fra Kasakhstan. To uger senere skal SpaceXs gentage sidste års succes, når deres anden bemandede tur til ISS (Crew-2) letter fra Kennedy Space Center.