Derfor kunne det gå så galt: Meteorologer kunne ikke forudsige, hvor regnen ville ramme

Årsagen til, at det vejrmæssigt går så galt i Tyskland, befinder sig op mod 12 kilometer borte. Eller rettere oppe. Der ligger den såkaldte kuldepol – koldere luft godt oppe i atmosfæren, der påvirker de underliggende luftlag og giver fronter med regn og blæsevejr længere nede.

Det giver varmemæssigt kamp om pladsen. Den varme luft ved jorden vil søge opad for at bytte plads med den kolde og tungere luft oppe i kuldepolen. Det giver ustabilitet med regn- og tordenbyger og generelt ustadigt vejr. Det har været ekstremt sydpå, hvor resultatet har været, at store mængder nedbør væltede ned.

Hvor den ramte, kunne meteorologerne ikke forudsige helt nøjagtigt. Lige netop det er et af problemerne for den moderne meteorologi, forklarer Dan Nilsvall fra DMI. Det er svært at få den præcision ind i vejrudsigterne, man kunne ønske. Og der er lange udsigter til, at den kommer.