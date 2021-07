Forskere skaber fostre af truet næsehorn med døde hanners sæd

Der er så godt som ingen nordlige hvide næsehorn tilbage i verden. Faktisk kun to. Men det arbejder forskere på at lave om på.

Fredag oplyser forskere, at de har haft held med at skabe tre nye fostre af næsehornet, hvilket bringer totalen op på 12. Og det på ganske spektakulær vis.

Begge de to levende nordlige hvide næsehorn er hunner, og det besværliggør nødvendigvis tilkomsten af flere af arten, der er en underart af det hvide næsehorn.

Den ene hun, Fatu, har leveret æggene til de nye fostre. Og sæden er fra to forskellige hanner, som er døde, men hvis sæd har været frosset ned. Både æg og sæd er blevet fragtet til et laboratorie i Italien, hvor befrugtningen har fundet sted. Men ingen af de to hunner er i stand til at bringe endnu et nordligt hvidt næsehorn til verden.

Derfor vil rugemødre for fostrene blive fundet blandt de sydlige hvide næsehorn. Der er omkring 18.000 sydlige hvide næsehorn, så der er en del flere at vælge imellem.

Fatu lever med sin mor, Najin, i Ol Pejeta, et fredet område i Kenya. Richard Vigne, formand for Ol Pejeta, siger, at han har tiltro til projektets succes. Og han understreger, at der er meget på spil.

»Ingen vil lade, som om det her bliver nemt. Vi gør ting, som er nytænkende fra et videnskabeligt perspektiv, og vi arbejder med genetik fra de to eneste nordlige hvide næsehorn, der er tilbage på planeten. Der er mange, mange ting, der kan gå galt. Jeg tror, at alle forstår, hvilke udfordringer der ligger forude«, siger han.

Det videnskabelige konsortium Biorescue har siden 2019 samlet 80 æg fra Najin og Fatu. Alle dem, der er blevet til fostre, stammer fra den yngre Fatu.

Projektet er en multinational indsats med involvering af tyske forskere, kenyanske naturforeninger og det italienske laboratorie, der står for befrugtningen.

I Kenya er de glade for at høre om de seneste fremskridt.

»Det er meget opmuntrende, at projektet har fortsat med at gøre gode fremskridt i det ambitiøse forsøg på at redde en unik art fra udryddelse«, siger turistminister Najib Balala.

Næsehorn har få naturlige fjender i naturen, men antallet af næsehorn er faldet siden 1970’erne på grund af krybskytter.

ritzau