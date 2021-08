Ung fysikstuderende så lyset på et kollegietag og løste 40 år gammel gåde om sorte huller

Prøv et øjeblik at forestille dig, at du kigger ind i et magisk spejl. Mens du kigger på dit spejlbillede, vil du blive yngre og yngre og i bogstaveligste forstand rejse tilbage i tiden. Til din ungdom. Til din barndom. Til din fødsel. Og til tiden, før du blev undfanget.

Det burde være et spejl, som kun findes i eventyrets verden. Men det findes også i den virkelige verden og helt præcis på randen af de mystiske sorte huller i vores univers, som har så stærk en tyngdekraft, at de kan spise en kæmpe stjerne til aftensmad, sætte tiden i stå og få lys til at krumme og dreje om hjørner. Præcis som Albert Einstein forudsagde det for over 100 år siden.