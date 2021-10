Stop småspiseriet: Fastekurens hemmelighed er afsløret

Det er den lange pause mellem måltiderne – og ikke de færre kalorier – der virker sundhedsfremmende og livstidsforlængende ved faste, viser nye opsigtsvækkende forsøg på mus. Selv om det er for tidligt at overføre resultaterne til mennesker, anbefaler dansk professor, at man skal holde sig fra at småspise hele tiden, og at man med fordel kan springe et eller to måltider over om dagen.