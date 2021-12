De ti største opdagelser i 2021: Museembryoer med bankende hjerter, ecstacy som kur mod PTSD og genteknologi, som får blinde til at se lyset

Det er et tilbagevendende ritual ligesom dronningens nytårstale og amen i kirken. Hvert år giver et af verdens førende tidsskrifter Science sit bud på, hvad der har været de ti største videnskabelige opdagelser i det forgangne år. Blandt de ti opdagelser bliver én ophøjet til ’Breakthrough of the Year’, mens de ni andre må tage til takke med en delt andenplads. Velkommen til et bud på årets største opdagelser i videnskaben.