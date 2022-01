Guide til stjernehimlen i januar: Meteorsværm skyder året i gang, udsigt til vinterhimlens mest markante stjernebillede og tre planeter på linje

FOR ABONNENTER

Når krudtrøgen har lagt sig efter nytårsaften, er det naturens tur til at skyde det nye år ind. Det klarer meteorsværmen Boötiderne, der topper natten mellem 2. og 3. januar. Da det er nymåne 2. januar, vil Månen ikke genere med sit lys.

Stjerneskuddene fra Boötiderne udstråler fra et område i stjernebilledet Boötes (Bjørnevogteren) ud for Karlsvognens stang. Vent til omkring midnat med at gå ud for at kigge. Husk at finde et mørkt sted og tag godt med tøj på – det er ikke sjovt at fange stjerneskud, når du fryser!