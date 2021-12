Robot løser gåde om Mars

En ny opdagelse er gjort på Mars under en mission med dansk bidrag, og det øger chancerne for at finde entydige tegn på, at der har været liv på planeten, fortæller John Leif Jørgensen, som er professor og afdelingsleder på DTU Space og står i spidsen for Danmarks Tekniske Universitets (DTU) bidrag til missionen.

»Vi har løst gåden om, hvordan Mars har set ud i gamle dage. Den har været en våd planet, og der har været vand i meget lang tid. Det betyder, at muligheden for liv er blevet meget større med den her opdagelse«, siger John Leif Jørgensen.

Ved hjælp af robotten ’Perseverance’, der kører rundt på Mars, har forskerne fundet lava samt salte, aflejringer efter vand og karbonat i bunden af et krater på Mars. De elementer udgør et miljø, hvor bakterielle organismer har kunnet leve. Og det viser også, at en sø har været oven på lavaen i lang tid.

Det afslører meget af Mars’ historie og løser altså en gåde, fortæller John Leif Jørgensen. Mars har været en fugtig planet igennem over en milliard år og ikke en planet, hvor der har været vand i kort tid.

»Livet på Mars har kunnet udvikle sig i meget længere tid, har vi nu fundet ud af, så vi kan også håbe på, at man også finder større organismer. Det bliver nok ikke små grønne mænd, men flercellede organismer er også en mulighed nu«, siger John Leif Jørgensen.

Det næste skridt er nu at undersøge lavaen nærmere for at datere søen. Missionen på Mars er ledet af det amerikanske rumagentur, Nasa, men har udstyr med fra Danmark. DTU Space har eksempelvis leveret et kamerasystem til robotten, der sidder på dens arm. Det er netop det kamera, der gjort lavafundet. Kameraet kaldes Pixl og er et såkaldt røntgenfluorescens-mikroskop, der kan rettes mod eksempelvis klipper og tage billeder af overfladen. Det kan undersøge materiale helt ned til størrelsen på et sandkorn og er derfor en effektiv måde at søge efter tegn på liv på.

ritzau