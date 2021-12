Kæmpe rumteleskop har indledt sin rejse ud i rummet

Rumteleskopet James Webb er lettet fra den europæiske rumhavn i Kourou i Fransk Guyana, viser tv-billeder fra CNN.

Inden opsendelsen lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at vejrforholdene i Kourou var gode til opsendelse, og at alle systemer var klar til opsendelse.

James Webb er det største rumteleskop nogensinde. Teleskopet er lørdag sendt ud på en rejse på 1,5 millioner kilometer. Det svarer til fire gange den afstand, der er mellem Jorden og Månen.

Der kommer til at gå en måned, før teleskopet går i kredsløb om et punkt kaldet L2, hvorfra det kan udforske galakser og stjerner fra det helt tidlige univers i en hidtil uset detaljeringsgrad. Rumteleskopet kan formentlig hjælpe med at svare på store spørgsmål – herunder hvordan de første galakser og stjerner opstod, og hvad de er lavet af.

Det er det amerikanske rumagentur, Nasa, der står for opsendelsen af teleskopet, der har kostet ni milliarder dollar. James Webb er efterfølgeren til Hubble-teleskopet, som Nasa og det europæiske rumagentur, ESA, opsendte i 1990. Siden opsendelsen af Hubble-teleskopet er der blevet arbejdet på James Webb-teleskopet.

Teleskopets spejl er 6,5 meter i diameter – tre gange større end spejlet på Hubble-teleskopet. Det store spejl gør det muligt at opfange lys fra meget svage objekter. Det betyder, at man kan se langt flere detaljer og dybere ind i universet. Men rejsen er lang og farefuld for teleskopet. Eksempelvis er det stort og yderst følsomt over for varme fra eksempelvis Solen. Det skyldes, at teleskopet observerer infrarød stråling – altså det, vi ikke kan se med det blotte øje - og kan skades af varmestråling. Derfor er der bygget et kæmpe og meget delikat solskjold, som på rejsen skal folde sig ud for at sikre den fulde funktion af det.

