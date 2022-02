Danske forskere gør vild opdagelse – kan det redde truede dyrearter?

Et dansk forskerhold har som de første i verden udviklet et apparat, der kan støvsuge dna fra luften og afsløre, hvilke dyr der befinder sig i nærheden. Det virker i Zoologisk Have i København og skal nu testes i naturen. Håbet er, at dna-støvsugeren kan bruges til at overvåge dyrebestande og især dyr, der er truet af udryddelse.