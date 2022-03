»Man tror, det går flere hundrede meter ned i isen«, siger stemmen. »Og der ... skal jeg ned«

Bag Grønlands kyster ligger tre millioner kubikkilometer is og smelter. Et iskoldt ingenmandsland, der lystrer sine egne love og stadig er fuldt af uløste gåder, som kan afgøre, hvor hurtigt havene vil stige omkring os. I dokumentarfilmen ’Into the Ice’ opsøger en dansk naturfotograf nogle af indlandsisens mest spektakulære fænomener og deler undervejs sin egen skrækblandede fascination med os andre.