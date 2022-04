Din søvn ligger i hænderne på et lille Ole Lukøje-molekyle i hjernen

Et internationalt forskerhold med danskere i spidsen har opdaget et lille molekyle, som kan skrue ned for den mekanisme i hjernen, som holder os vågne og friske. Molekylet kan muligvis også være forklaringen på, at man bliver træt i forbindelse med en coronainfektion, antyder forskningen.