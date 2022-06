I 20 år har forskere og læger haft en hed drøm. Nu er den endelig gået i opfyldelse

Et dansk forskerhold kan nu afsløre din levers sundhedstilstand ved at analysere hundredvis af proteiner fra en enkelt bloddråbe. Det kan i fremtiden bruges til at tage en lurende leversygdom i opløbet og erstatte et invasivt indgreb i form af en vævsprøve fra leveren.