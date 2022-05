Ænder på 200 kilo lagde forhistoriske kæmpeæg: »De har været skrækindjagende«

Automatisk oplæsning

En monstrøs and med en højde på to meter og en drøjde på over 200 kilo.

Sådan lyder beskrivelsen af de forhistoriske fugle, som ifølge et nyt studie er ophavsmænd til gådefulde kæmpeæg på størrelse med meloner.

Arten bærer navnet Genyornis newtoni og omtales som en ’demon duck of doom’ eller på dansk en dæmonand fra dommedag.

Det skriver videnskab.dk.

Kæmpeæggene, der er 50.000 år gamle, er blevet fundet flere steder i Australien. I årtier har de skabt debat i det videnskabelige miljø, og der er gennem årene kommet flere bud på mulige ophavsmænd.

Det nye studie med forskere fra blandt andet Københavns Universitet (KU) mener at kunne endegyldigt påvise, at der altså er tale om Genyornis newtoni.

Forskerne har identificeret proteinsekvenser i æggeskaller fundet to steder i Australien. Derefter har de sammenlignet dem med proteinsekvenser fra nulevende arter for at finde frem til ophavet.

Dæmonanden har mindet om en stor emu eller struds, men det skal man ikke lade sig snyde af, siger Josefin Stiller, der er en af forskerne bag studiet.

»Der er ingen tvivl om, at æggene ikke kom fra strudse- og emugruppen. Proteinsekvenserne ligner noget, vi kender fra høns eller ænder«, siger hun.

De enorme æglæggere har været et frygtindgydende syn for datidens mennesker.

»De har været skrækindjagende«, siger Matthew Collins, der er professor i biomolekylær arkæologi på KU.

»De har lignet emuer, men med et større hoved, større næb og mere muskuløse. Som en kæmpe gås«, siger han.

Tilgangen med proteinsekvenserne ikke blevet brugt før. Og det er da heller ikke alle, der er enige i, at det er den rette metode.

Blandt dem finder man den australske palæozoolog Trevor W