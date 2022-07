Hvis en 60-årig træner lige så meget som en 20-årig, kan man halvere kroppens forfald

Et nyt dansk studie viser, at hvis man bevarer den samme høje træningsintensitet som man havde som ung, kan man forsinke kroppens uundgåelige forfald med 50 procent. Det er den 42-årige cykelstjerne Alejandro Valverde et levende eksempel på, som stadig konkurrerer på højeste niveau. Her vinder han den tredje etape i Sicilien Rundt sidste år..