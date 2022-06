Danske forskere kommer med »ny og lidt vovet hypotese« om Alzheimers sygdom

Lige siden lægen Alois Alzheimer i 1906 lagde navn til den hyppigste demenssygdom, har man haft en hypotese om, at det er ophobning af betaamyloid i hjernen, der driver udviklingen af sygdommen. Den hypotese bliver nu udfordret af et dansk forskerhold, som mener, at ophobningen snarere bremser udviklingen i sygdommens tidlige fase.