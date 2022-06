Forskere afslører motionens slankende hemmelighed

Det har været en gåde at forstå, hvorfor hård træning, der får musklerne til at svie på grund af mælkesyren, tager appetitten og får en til at spise mindre efter en hård sportspræstation. Et forskerhold har fundet svaret, og det kan med held blive et effektivt slankemiddel.