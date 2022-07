Undersøgelse af appetit overrasker og begejstrer eksperter: »Den havde jeg ikke set komme«

Mænd får modsat kvinder mere appetit, når solen står højt på himlen på en sommerdag. Det skyldes, at solens stråler får huden til at frigive et appetitskabende hormon hos mænd, hvilket ikke sker hos kvinder, viser en ny opsigtsvækkende undersøgelse.