Jubilæum som fødselshjælper: Fem årtier med danske amatørers gakkede, geniale og forgyldte opfindelser

Hvert år beder tusind danskere om hjælp til at få deres hjemmelavede opfindelser sat i produktion. Alt fra kondomer til kvinder, over opsamlere af hundelorte og til nye måder at kurere dødelige sygdomme på. Og selv om det kun lykkes for få, er der faktisk noget, amatøropfindere er bedre til end de professionelle, har man opdaget på Opfinderrådgivningen, som i denne uge fejrer sit 50-års jubilæum.