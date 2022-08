Ny dansk forskning: Så meget vil verdenshavene stige, selv hvis vi holder op med at udlede drivhusgasser i morgen

Uanset hvor stor umage menneskeheden gør sig for at undgå katastrofale forandringer af klodens klima, vil alene den afsmeltning, vi allerede har sat i gang fra den grønlandske indlandsis, få verdenshavene til at stige mindst 27 centimeter, viser et nyt dansk studie. Og nu venter vi så på tal for de andre store kilder til stigende vandstand.