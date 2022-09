Da jeg en vindstille morgen gik ud til min opladte elbil, fik jeg en ahaoplevelse, jeg ikke kan slå ud af hovedet

Da Politikens videnskabsredaktør erfarede, at hans elbil på en vindstille dag kørte på tre gange så meget atomkraft som vindkraft, undrede han sig. For hvorfor fylder den radioaktive energikilde ikke mere i det danske elmiks, når den modsat biomasse, kul og naturgas ikke frigiver CO 2 til atmosfæren? En aktivist, en iværksætter og en fysiker deler hans undren. Det gør en professor og en generalsekretær ikke.