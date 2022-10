Brintsamfundet lister sig ind på os: Vi kørte fra Brande til København på 3 kilo og 500 gram grøn brint, som en vindmølle brugte 50 rotationer på at lave

For det er første gang i mit liv, at jeg har fyldt brint på en bil. Hvis jeg skal være helt ærlig, vidste jeg ikke, at der fandtes syv brinttankstationer i Danmark, hvor der ikke er skyggen af benzin eller diesel. Et sted, hvor man fylder bilen op, som var det en benzinbil med den forskel, at benzinen er erstattet med det letteste molekyle i hele universet, nemlig brint, og måleenheden er gram og ikke liter.