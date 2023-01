Forskere løser mysterium: Det første dødsoffer for global opvarmning i Arktis var en grønlandsk fisker, der blev taget af en tsunami i 1952

Men det her er ikke bare løsningen af et gammelt mysterium om, hvad der for syv årtier siden udløste en tsunami[KS1] , som ramte fire fiskere i Vestgrønland. Det er også en langt mere uhyggelig historie. For nu viser det sig, at optøende permafrost også har udløst fire andre fjeldskred i Grønland i nyere tid. Og med stigende temperaturer lover det ikke godt for fremtiden.