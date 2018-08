Kan blive et superrovdyr: Krydsning af pytonslanger i USA kan give ekstremt effektive jægere Invasive slangearter æder løs af Floridas fugle og pattedyr. Nu har forskere fundet en krydsning af pytonslanger, der kan gøre arten farligere for delstatens dyreliv.

Den burmesiske pytonslange hører ikke hjemme i Florida.

Det gør den indiske python heller ikke.

Men begge arter er nu at finde i den amerikanske delstats natur, hvor deres tilstedeværelse har påvirket det lokale dyreliv særdeles negativt. Begge arter er glubske og effektive jægere, der har sikret sig en placering øverst i rovdyrhierarkiet i den amerikanske delstat.

Truslen fra pythonerne kan blive større

Nu har forskere fundet en krydsning, der forstærker truslen mod faunaen markant. Den kan give 'gadekrydsene' en endnu større fordel, når det handler om at klare sig i området.

De burmesiske pytonslanger er tilpasset livet i vådområder, mens de indiske foretrækker at bevæge sig på højtliggende og tørre områder. Krydsningerne vil - frygter eksperterne - forøge deres evne til at jage og trives i Florida, fordi blandingsdyrene medbringer de bedste egenskaber fra to forskellige miljøer.

Fundene af krydsninger er gjort under en undersøgelse af de store kvælerslanger, der har bredt sig i Florida. De formodes at være sat ud af ejere i løbet af 1980'erne, der har haft dyrene som kæledyr, men af en eller anden grund ikke længere har ønsket at have dem i hjemmene.

De har ikke nogen naturlige fjender i den amerikanske natur og har derfor kunnet yngle og leve uudfordret i delstaten, hvor der nu menes at være over 100.000 pythoner i det fri.

Indavl og krydsning

Forskerne har studereret dna fra omkring 400 slanger, der er indfanget i nationalparker og naturområder i store dele af Florida.

De fandt ud af, at de burmesiske pyton-slanger er tætbeslægtede og dermed er i fare for indavl - og at 13 af dem var krydsninger, der havde indiske pytoner på deres mødrende side. Det er en art, der er mindre, hurtigere og kan optræde mere aggressivt end deres burmesiske sidestykke.

Krydsningerne kan ifølge genforskeren Margaret Hunter fra miljømyndigheden USGC føre til, at de spreder sig mere og hurtigere i Floridas natur.

Voldsomt fald i antallet af byttedyr

I Everglades-naturreservatet har de ifølge en redegørelse fra tidsskriftet PNAS medført en nedgang på 99 procent i antallet af vaskebjørne, 99 procent færre pungrotter og et fald i mængden af rødlosser på 87 procent.

Myndighederne har reageret ved at opfordre jægere til at slå så mange pytonslanger som muligt ihjel og belønnet dem med 300 kroner pr. slange, der fik fat i og 1.300 for hver rede, de får fjernet. Den burmesiske pyton lægger ifølge Floridas Naturstyrelse mellem 50 og 100 æg om året. Dermed kan bestanden vokse ganske hurtigt.

Fundet af de uønskede krydsninger offentliggøres i tidsskriftet Ecology and Evolution.

