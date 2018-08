Truende ernæringskrise: Drivhusgasser leder direkte til jernmangel i maden

CO2 i luften kan lede til global opvarmning, få havoverfladen til at stige og skabe ekstremt vejr som tørke og orkaner. Så langt er klimaforskere enige.

Nu melder en ny undersøgelse fra amerikanske Harvard University, at det faktisk er endnu værre, end vi tror:

Hvis CO2-mængderne fortsætter med at stige som forventet de næste tre årtier, vil det gøre den mad, vi gror, mindre nærende, fordi kulstof optages i planten og blokerer for andre mineraler.

Tidligere eksperimenter foretaget af Harvard-forskerne har påvist, at hvis man kunstigt hæver CO2-niveauet i luften over for eksempel en hvede- eller rismark, så har planterne det med at vokse hurtigere.

Men - og det er den dårlige nyhed - planterne er måske nok større, men de er af dårligere kvalitet som mad. Typisk falder mængden af jern, zink og proteiner i den spiselige del af planten mellem 3 og 17 procent.

Nu har de samme forskere undersøgt, hvor hårdt det vil ramme verden, hvis CO2-mængden stiger som forventet frem til 2050. Og tallene er høje:

175 millioner mennesker (1,9 pct. af klodens befolkning) kan blive ramt af zinkmangel

122 millioner mennesker (1,4 pct. af klodens befolkning) kan rammes af proteinmangel

Over 1 milliard mennesker, der allerede lider af fejlernæring, vil blive hårdere ramt

Mængden af jern i maden kan falde med 4% eller mere for 1,4 milliarder børn under 5 år og kvinder i den fødedygtige alder

»Vores forskning gør det klart, at de beslutninger, vi foretager hver eneste dag – hvordan vi opvarmer vores hjem, hvad vi spiser, hvordan vi kommer rundt, hvad vi vælger at købe – gør vores mad mindre nærende og truer andre befolkningers og fremtidige generationers helbred«, skriver Samuel Myers, der er chefforsker ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, i en pressemeddelelse.

50 millioner år siden sidst

Myers er chefforfatter til undersøgelsen, der offentliggøres mandag i videnskabsmagasinet Nature Climate Change.

Kort fortalt ved vi, at mængden af CO2 i atmosfæren er kraftigt stigende. I dag er den på cirka 400 parts per million (ppm) - hvilket betyder, at for en million gram (1 ton) luft er der 400 gram CO2.

Det lyder ikke af meget, men det er nok til at skabe global opvarmning. Og de fleste forventer, at i 2050 vil CO2-mængden stige til 550 eller 600 ppm - det højeste niveau i 50 millioner år. Så kan det for alvor mærkes.

De seneste år har der været flere studier, der bekræfter, at kul fra CO2 optages i planternes kerner i form af stivelse og dermed blokerer for andre næringsstoffer. Men det er første gang, en større undersøgelse oversætter tallene til folkesundhed på globalt plan.

De fattigste lande rammes

Ifølge undersøgelsen er det især de fattigste lande, der rammes – blandt andet fordi folk der har en større planteandel i kosten.

I alt har forskerne undersøgt 225 forskellige afgrøder og set på, hvordan de dyrkes og spises i 151 lande.

Mange af de lande, der i undersøgelsen rammes hårdest, er de samme, der helt generelt forventes at blive ramt hårdest af klimaforandringernes stigende temperaturer og mere ekstremt vejr. Det gælder blandt andet det meste af Afrika, Indien og Bangladesh.