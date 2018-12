Mikkel Flyberbom: Regeringens dataeksperter har tænkt alt for snævert

FOR ABONNENTER

Teknologiske omvæltninger, store techvirksomheders ansvarsløshed og en stigende utilpashed ved overvågning har gjort det tydeligt for de fleste, at der er behov for spilleregler på det digitale område og især for brugen af data. Den teknologiske udvikling, vi taler om, indebærer ikke bare digitalisering, men også det, vi kan betegne som dataficering.