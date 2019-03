Frank Hvid Petersen: Valgtest tilgodeser bestemte politikere

Han analyse viste, at en Venstre-kandidat dukkede frem cirka dobbelt så ofte som en socialdemokrat, 20 gange oftere end en SF’er og hele 80 gange oftere end en kandidat fra Enhedslisten. Top-3 i normaliseret sandsynlighed var således Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Blandt de større partier lå SF og især Enhedslisten helt i bund.

På kandidatniveau var fordelingen også meget ujævn. Den hyppigst fremkomne kandidat ved en tilfældigt udfyldt kandidattest var Venstre-politikeren Emilie J. Mortensen med hele 7 procent af førstepladserne. Det er hele 111 gange højere sandsynlighed end spidskandidaten for SF, Sisse Marie Welling.

Algoritmen bag testen oversætter altså svarene på spørgsmålene på en måde, der får nogle kandidater til at fremkomme langt hyppigere end andre. Uden at have noget indgående kendskab til algoritmen bag mener Mottelson, at udviklerne af testen har ageret uforsætligt partiske, og at valgtesten er et eksempel på det, han kalder magtblindhed. Altså at udviklerne bag testen har en enorm magt, som de ikke er bevidste om.

Algoritmerne har for længst gjort deres indtog i alle dele af vores samfundsliv og er vigtige og en stor hjælp på mange områder, vi ikke engang er bevidste om. Mottelsons og stadig flere internationale analyser viser, at algoritmer ikke bare er neutrale regneforskrifter, men ofte er værdiladede, politiske og præget af både tilsigtede og utilsigtede skævheder og tilbøjeligheder.

Behov for et råd

Derfor kræver mange algo-kritikere som for eksempel Cathy O’Neil, forfatter til bestselleren ’Weapons of Math Destruction’, skribent og forsker Evgeny Morozov og vores hjemlige Klavs Birkholm, direktør for tænketanken TeknoEtik, at der kommer en større bevidsthed og bedre kontrol med algoritmerne i både den offentlige og private sektor, så der ikke kun er fokus på datasikkerhed. Det kunne ske ved for eksempel at nedsætte et kontrolorgan eller en uvildig offentlig institution à la et Dataetisk Råd, som regeringen allerede har på tegnebrættet.