Nu skal Joe Biden i kamp mod Zuckerberg og Bezos

Man ved, det har været en rolig indsættelse af præsident Joe Biden, når det, der går viralt fra begivenheden, er billeder af senator Bernie Sanders med uldne strikluffer lavet af genbrugsmaterialer, samt bidder fra den i øvrigt vidunderlige digtoplæsning af Amanda Gorman. Det var som at starte på en frisk, før verden og internettet gik bananas.

Tidsforskydningen blev understreget af Trump-familiens fravær, som på den måde skrev sig selv ud af de amerikanske præsidenters familiealbum. Det blev samtidig understreget ved, at Twitter nulstillede alle følgere af POTUS-kontoen, den officielle konto, som følger den til enhver tid siddende præsident. Trump overtog Obamas 13 millioner følgere, men Twitter har altså ikke ønsket for Biden, at han skulle overtage Trumps følgere. De har dermed gjort ham en stor tjeneste ved ikke at lade ham overtage millioner af Trump-følgere.

Den rolige indsættelse betyder dog ikke, at de mange højlydte Trump-støtter og konspirationsteoretikere er forsvundet, men de fylder markant mindre på de større sociale medier end tidligere. De er til gengæld søgt mod langt mindre platforme som Parler, Gab og MeWe. Trump lovede sine støtter at komme tilbage, så der er altså ingen grund til at tro, at splittelsen og vanviddet er forbi.