Techområdet er helt ude af kontrol. Dine børn sidder måske lige nu og ser selvmordsvideoer eller noget andet modbydeligt indhold. Sociale medier snager i alle dele af dit privatliv, så de kan tjene penge på reklamer. Og vigtige beslutninger om sygedagpenge, tvangsfjernelse og militærangreb bliver påvirket af indviklede algoritmer og uigennemskueligt datamateriale.

Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, og hvorfor siger ingen fra?

En forklaring er, at de fleste er ligeglade – for børnene er godt underholdt, sociale medier er jo gratis, og den offentlige sektor kan spare tid og penge. Der er ingen bred modstand og ingen frontfigur, der stamper i gulvet som Greta Thunberg har gjort det på klimaområdet.

En anden forklaring er, at de fleste virksomheder og organisationer er blevet afhængige af digitale løsninger fra Silicon Valley, som fungerer bedre end noget, de selv kan lave. Også selv om det underminerer deres egen forretning, fordi indsigterne om kunder, læsere og brugere bliver techfirmaernes ejendom.

Men de to vigtigste årsager er, at vi endnu ikke har opdaget. hvor omfattende problemet er, og at vores politikere ikke for alvor har erkendt, at det i sidste ende er deres ansvar at løse det.