Der er en ny fest på internettet. Den hedder Clubhouse

Der er en ny fest på internettet, og den hedder Clubhouse. Appen bliver båret frem af brugernes hype og store investeringer, men problemerne for appen har allerede meldt sig. Appen har nemlig ingen holdbar plan for at undgå racisme, antisemitisme, misinformation og bias.

Clubhouse er stedet, hvor verdens rigeste mand, Tesla-stifteren og Mars-entusiasten Elon Musk, fylder et virtuelt rum til randen. Det er her, man kan møde skuespilleren Ashton Kutcher og talkshowværten Oprah Winfrey. Og det er her, hvor alle kan starte en samtale om hvad som helst. Altså alle, der kan komme ind i klubben. For det kræver, at man er inviteret af et eksisterende medlem.

Lukketheden handler dels om, at appen stadig er under udvikling, og dels er eksklusivitet et simpelt trick til at skabe hype i en onlineverden, der ellers er præget af let adgang. Hypen om Clubhouse har siden lanceringen i foråret 2020 bredt sig fra Silicon Valley over resten af techeliten i USA, Europa, Japan og i den seneste tid også i Danmark og Kina. Appen har cirka to millioner aktive brugere.

Det unikke ved Clubhouse er, at den er stemmebaseret. Det er en slags livepodcast, man træder ind i. Det er et nyskabende alternativ til de andre sociale medier, som forlanger videoindhold i stadig flere formater og med høje krav til både kvalitet, kreativitet og frekvens. Der er Clubhouse et modsvar, som har fokus på at skabe fællesskaber gennem det talte ord. Der findes alternative lydbaserede netværk såsom Discord, ligesom Twitter tester en ny stemmebaseret funktion, Spaces. Men lige nu er det Clubhouse, der løber med opmærksomheden.