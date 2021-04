Nej, du skal ikke have lov til at sige, lige hvad du vil, på Facebook

Debatten om hadsk tale på sociale medier når nye højder for tiden. I weekenden tager det engelske fodboldforbund, The Football Association, og Premier League det usædvanlige skridt at boykotte sociale medier. De har fået nok af den hadske, racistiske debatkultur, der får lov at brede sig uden kontrol, skriver Mikkel Flyverbom i denne techklumme.