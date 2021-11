Astrid Haug: EU burde bruge techgiganternes egne tricks til at dæmme op for deres enorme indflydelse

Tidligere på ugen medvirkede Facebook-whistlebloweren Frances Haugen i en tre timer lang høring i EU-Parlamentet. Her udfoldede hun sin kritik af Facebooks skadelige praksisser og manglende handling på en række områder. Men hun advarede også EU mod at lave en for elastisk og naiv lov, som giver techgiganterne mulighed for at finde smuthuller.

Djævlen ligger i detaljen, sagde Haugen i parlamentet. Det gælder i særlig grad udlevering af data om algoritmen. Her skal det ikke være muligt for techvirksomheder som Facebook at nøjes med at komme med et ufuldstændigt billede af, hvordan deres algoritmer virker.