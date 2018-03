»Det er fandeme uhyggeligt«: Forskere spår massedød for dyr og planter I flere af verdens regioner kan op mod halvdelen af alle dyre- og plantearter blive udryddet af klimaforandringer. I bedste fald, altså.

Havskildpadden, isbjørnen og orangutangen er truet af klimaforandringerne. Det ved vi. Men hvad med giraffen, den vilde hund og dværgkænguruen? For ikke at tale om titusinder af andre knap så ikoniske dyre- og plantearter i verdens artsrigeste naturområder?

En ny rapport fra WWF og to universiteter i Storbritannien og Australien tegner et alarmerende billede af de kommende årtier. Frem til 2080’erne kan flere af klodens regioner som Amazonas, Arktis, de afrikanske regnskove og de australske ørkener miste omtrent halvdelen af alle dyre- og plantearter.

Og det tal holder kun, hvis det lykkes at holde de globale temperaturstigninger på 2 procent over tiden før industrialiseringen – et mål, mange eksperter anser for temmelig urealistisk. Hvis udviklingen i stedet fortsætter som hidtil, vil temperaturen stige mere end dobbelt så meget, og så kan vi opleve udryddelsesrater på mellem 60 og 90 procent i mange regioner.

Især planter, krybdyr og padder vil klare sig meget dårligt Jeff Price, University of East Anglia

»Især planter, krybdyr og padder vil klare sig meget dårligt«, siger en af rapportens forfattere, Jeff Price, chefforsker på University of East Anglia.

WWF og universitetsforskerne har undersøgt, hvad der sker de næste syv årtier i 35 særligt artsrige områder til lands og til havs verden over, når klimaforandringer udløser temperatur- og havvandsstigninger, tørke, oversvømmelser og storme. Effekten kommer ofte som en kædereaktion.

Fra nåletræer til sibirisk tiger

Et eksempel: I det nordøstlige Asien risikerer nåletræet koreafyr at blive udryddet. Dermed kan flere hjortearter miste deres hjem. Det går igen ud over den sibiriske tiger.

At de kædereaktioner findes, er allerede kendt. Men forskernes fremskrivninger er langt mere alvorlige end hidtidige studier.

I et område som den sydamerikanske Amazonjungle og Guyana står 43 procent af alle plantearter og 36 procent af alle pattedyr til at blive udryddet, selv hvis det lykkes at holde temperaturstigningerne på 2 grader, hedder det i rapporten. Måler man i stedet ud fra 4,5 graders stigning – som er forskernes bedste bud på, hvad der sker, hvis CO 2 -udledningen fortsætter som lige nu – er tallene 69 og 63 procent.

»For Amazonas og Guyana er rapporten fandeme uhyggelig«, siger professor William Laurance fra James Cook University til avisen The Guardian. »Tabet af mere end halvdelen af regionens overvældende plantediversitet ville være et nærmest ubegribeligt slag for biologien«.

Kænguruer har ingen flugtvej

Jeff Price fra University of East Anglia påpeger, at Amazonas endda har den fordel, at nogle af de mere mobile arter, især fugle og pattedyr, har muligheden for at rejse til andre områder og overleve. Den fidus går ikke i for eksempel det syd- og centralafrikanske skovhøjland eller den australske ørken. Hvilket er dårligt nyt for de dværgkænguruer, der kendes som klippewallabyer

»Arter kan reagere på klimaforandringer ved at søge til for eksempel koldere eller vådere områder, for eksempel sydpå eller op i bjergene. Den går ikke i Australien, for her er de allerede mast op mod kysten«, siger han.

Oven i tabet af leveområder må mange af dyrearter, der faktisk kan flytte sig, slås med en ny trussel. For også mennesker bliver skubbet af klimaforandringer.

»Landbruget og mennesker flytter ofte til de samme steder som dyrene, så de bliver trængt mere sammen«, siger Jeff Price og lægger ikke skjul på konklusionen:

Den konkurrence kommer dyrene til at tabe.