Selskab afviser misbrug af Facebook-data i Trumps valgkamp

På debatredaktionen har vi den seneste tid modtaget hundredvis af indlæg fra portører, læger, lærere og andre offentligt ansatte, der er vrede over arbejdsgivernes opførsel i overenskomstforhandlingerne.

Uenigheden handler ikke ’bare’ om den betalte frokostpause, lærernes arbejdstidsaftale og lønstigningstaksten.

De offentligt ansattes kampvilje er også opildnet af de omfattende forringelser og nedskæringer, som har ramt den offentlige sektor. Ikke mindst regeringens nedprioriteringsbidrag, der skærer 2 procent af de offentlige budgetter hvert år, har medvirket til, at det er blevet sværere for de ansatte at gøre deres arbejde ordentligt. Som pædagogen Margit Jensen skrev her i avisen: »Det eneste, jeg forsøger at ’tage’, er tiden til at gøre mit arbejde så godt, som jeg kan«.

Hun er langtfra alene om at efterlyse respekt og anerkendelse for sit arbejde. anerkendelse fra arbejdsgiverne er nok et omtrent så sandsynligt udkomme af OK18 som en syvende ferieuge. Desværre.