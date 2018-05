Henrik Føhns: Kunstig intelligens gør dig mindre intelligent Googles nye telefonrobot er smart, men rummer også faldgruber for os mennesker. Nogle vil ikke være fine nok til at tale med andre end robotter.

Googles direktør, Sundar Pichai, demonstrerede stolt i denne uge en kunstig intelligens, som selv kan ringe til en frisør for at aftale en tid til klipning og til en restaurant for at booke et bord.

Den kunstige intelligens talte helt naturligt med et ’øh’ og et ’øhm’ på de rigtige steder og lød næsten mere naturlig end de rigtige mennesker i den anden ende af telefonlinjen.

Teknologien hedder Google Duplex og er stadig under udvikling, men den er et glimrende eksempel på, hvor langt Google er med den type kunstig intelligens, som kaldes machine learning, hvor computere gnaver sig igennem enorme mængder data for at genkende mønstre og derved lære at analysere fotos, spille brætspil eller tale som et menneske.

På det mellemmenneskelige plan vil alle med knap tid og en vis indkomst slippe for at tale med folk i servicelaget

Ude i verden blev denne landvinding betragtet med en del mere skepsis end på Googles konference. For hvad sker der, når man bliver ringet op af robot, som man kan have en naturlig samtale med?

Allerede nu er spamopkald på telefonen et problem, men hvad nu hvis en robot ringer op og forhandler en pris på et produkt? Ideelt set vil en kunstig intelligens have det totale overblik på et givent marked. Og den ville kunne ringe til både fem, ti og femten forskellige udbydere og forhandle med dem samtidig.

Om skribenten Henrik Føhns er tidligere vært ved DR-radioprogrammet ’Harddisken’. Han skriver nu klummer og analyser i Politiken og udgiver podcasten Techtopia hos ingeniørforeningen DIA.

En ondsindet konkurrent kan også sætte en flok robotter til at ringe til naborestauranten og booke alle borde, uden at nogen gæster dukker op. Man kan forestille sig mange afarter af gammeldags telefonfis.

Google har efter kritikken forklaret, at en robot altid vil præsentere sig som en robot ved samtalens start, så modtageren er klar over, hvad der foregår. For nogle er det måske godt nok, for andre svarer det til at medvirke i et afsnit af tv-serien ’Westworld’ per telefon (tv-serien handler om en western-forlystelsespark, hvor alle de ansatte er robotter).

Hvad man ikke behøver at forestille sig, er til gengæld den dataindsamling, som Google vil foretage ved hjælp af Google Duplex. I forvejen sporer Google ens aktivitet på nettet, men hvis man overlader sine telefonsamtaler til firmaet, kan Google skabe en endnu mere fintmasket dataprofil af brugernes købsvaner.

Skjulte budskaber i din musik

På det mellemmenneskelige plan vil alle med knap tid og en vis indkomst slippe for at tale med folk i servicelaget af samfundet. Man har nu en robot til frisør, biludlejning, blomsterkøb, rensning af tøj – fortsæt selv listen.

Men den digitale overklasse kan få løn som fortjent. En artikel i The New York Times i denne uge fortalte, hvordan skjulte meddelelser i musik kan aktivere taletjenester. Man kan gemme en kommando til Apples Siri, Amazons Alexa eller Google-assistenten, som kan aktivere den og få den til at foretage et indkøb, tage et foto, lave et telefonopkald eller besøge et website med virus eller børneporno. Meddelelserne er ikke hørbare for mennesker, men de digitale assistenter kan skelne budskaber skjult i musik.

Den flittige iværksætter Elon Musk, kendt fra Tesla og SpaceX, har advaret mod kunstig intelligens i form af en fremtidig superintelligens, der vil udrydde os mennesker. Efter demoen hos Google fortalte firmaets ingeniører, at det er et science fiction-scenarie, fordi man lige nu kæmper hårdt for at få stemmegenkendelse til at virke.

Kunstig intelligens er stadig på et babystadie, hvis man skal tro de ingeniører, som i øjeblikket fremviser de mest overbevisende resultater.