4 naturlige metoder til at fjerne CO2 fra atmosfæren

Mangroveskov. En skov, som vokser langs kysterne i tidevandszoner i troperne. Træerne kan gennem deres fotosyntese optage CO2 og lagre det som kulstof. Kulstoffet begraves i det iltfrie sediment, hvor det omsættes meget langsomt.

Derfor spiller mangroveskove en vigtig rolle, når det gælder om at få drivhusgassen CO2 ud af atmosfæren og få det gemt godt af vejen.

Nogle af de mest udbredte planter i mangroveskoven er en række plantearter fra mangrovetræ-familien Rhizophoraceae.

Saltmarsk. Denne vegetation er en græslignende eng, som vokser langs kysterne i tidevandszoner i tempererede egne.

I Danmark har vi overvejende saltmarsk i Vadehavet: Ved Nissum Bredning, på østkysten af Fanø og den over for liggende kyst af fastlandet. Saltmarskplanterne kan via deres fotosyntese optage CO2 fra atmosfæren og fiksere det som energirigt kulstof.

Kulstoffet begraves i det iltfrie sediment, hvor det omsættes meget langsomt i den lerede jord. Det betyder, at saltmarsk fra naturens hånd er god til at lagre CO2 i lerjorden.

Tundra. Nord for den 50. breddegrad findes tundraen. Det er en busklignende vegetation, som findes i de nordlige arktiske egne. Buskene har en ganske kort vækstsæson, hvor de gennem fotosyntese kan optage CO2 fra atmosfæren og lagre det i form af kulstof.

Om vinteren er omsætningen af kulstof meget lav på grund af de lave temperaturer og i stedet akkumuleres kulstof i jorden.

Det er et problem, at permafrosten tør i forbindelse med klimaforandringerne, for så kan de store lagre af kulstof blive omsat til CO2 og metan, som kan forstærke drivhuseffekten.

Tropisk regnskov. En meget produktiv skov, som året rundt suger CO2 ud af atmosfæren og omsætter det til energirig kulstof. Så det er en effektiv CO2-støvsuger.

Omsætningen af kulstof er dog meget hurtig som følge af de høje temperaturer og den høje fugtighed, som er godt for mikroorganismerne.

Samtidig er jorden iltrig, som gør mikroorganismerne meget effektive til at nedbryde kulstoffet. Så en del af det optagne CO2 slipper ud i atmosfæren igen. Der er derfor en lav akkumulering af kulstof i tropisk regnskov.