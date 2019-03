Forskere fra kinesisk eliteuniversitet: Seks rotter blev styret ved tankens kraft

FOR ABONNENTER

Med godkendelse fra en etisk komité gennemførte et hold kinesiske forskere fra det ældgamle og højt respekterede Zhejiang University et noget prekært rotteforsøg. Den slags, der får øjnene til at spærre op og hårbunden til at klø. Ikke, at der er foregået noget i laboratorierne, som burde have fået et nej. Det var blot, at det, der skete, aldrig var sket før. Aldrig var lykkedes før. I hvert fald ikke uden for fiktionens verden.