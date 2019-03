»Det er et vildt fund«: En flyttekasse i Hvidovre gemte på 100 år gamle, håndskrevne breve fra verdens klogeste mand

Det er underligt at stå foran en bankboks tirsdag formiddag i Odense i selskab med Einstein-eksperten Helge Kragh og formanden for Astronomisk Selskab, Majken B.E. Christensen. Men der er en helt særlig grund til dette stævnemøde.

Lad os først skrue tiden lidt tilbage til et andet sted i Danmark. I december måned holdt Astronomisk Selskab, som er en forening for amatørastronomer, bestyrelsesmøde i et parcelhus i Hvidovre. Selskabet havde en plan om at ville begynde at rydde op og samle de ting, som var værd at gemme på, som gemte sig i kældre, lofter og garager hos foreningens medlemmer og samle det et sted i København.

Bestyrelsen havde allerede hentet nogle kasser ind og så nu på, hvad de mon kunne gemme. I en af flyttekasserne dukkede der blandt avisklip, solformørkelsesbriller og planetplakater en grå mappe op. Mappen blev åbnet, og der kom nogle gamle gulnede breve, postkort og telegrammer til syne. De var dateret år 1920 og altså knap 100 år gamle.

Et af brevene var skrevet med en sirlig håndskrift i blæk, og Majken B.E. Christensen og de tre andre bestyrelsesmedlemmer blev helt stille, da de så, hvem der havde skrevet under på brevet. På tysk stod der »Deres hengivne A. Einstein«.

»Jeg var helt målløs, da det pludselig gik op for mig, at jeg stod med et brev i hånden fra verdenshistoriens måske klogeste mand og så med hans fine autograf på«, siger Majken B.E. Christensen om den aften, som hun aldrig vil glemme.

Det er helt usandsynligt, at de ikke er ægte. Det er et vildt fund Helge Kragh, Einstein-ekspert

Efter opdagelsen af det håndskrevne brev fandt bestyrelsesmedlemmerne ud af, at det var en del af en større brevveksling fra foråret og sommeren i 1920 mellem Albert Einstein og den daværende formand for Astronomisk Selskab, Elis Strömgren. Han var en berømt astronom af svensk oprindelse, som boede i Københavns Observatorium i hjørnet af Botanisk Have. Der var også en tredje part med i korrespondancen i form af den fremtrædende tyske astrofysiker og astronom Erwin Freundlich, som havde ageret mellemmand og havde introduceret Strömgren for Einstein, da de to herrer ikke kendte hinanden i forvejen.

Brevvekslingen opstod, da Otto Asmussen, som var amatørastronom og sekretær i Astronomisk Selskab, i foråret 1920 fik den gode og vilde idé, at man skulle invitere Albert Einstein på besøg i København, så han kunne holde et populærvidenskabeligt foredrag for selskabets medlemmer, da han alligevel skulle til Norge for at holde et foredrag for studenterforeningen på Kristiania Universitet i Oslo i starten af juni. Så kunne han måske gøre holdt i København på vej hjem og holde foredrag på polyteknisk læreanstalt i Sølvgade, havde sekretæren fantaseret om.

Einstein havde på netop dette tidspunkt fået det helt store gennembrud. Han havde året forinden fået beviset på, at hans generelle relativitetsteori var korrekt, og han var med ét blevet den mest ombejlede videnskabsmand på planeten. To år senere fik han tildelt Nobelprisen i Fysik.

Elis Strömgren tog ideen til sig og fik sat gang i den brevveksling, som nu er dukket op i en flyttekasse i Hvidovre. Da Astronomisk Selskab godt var klar over, at det var en værdifuld skat, som de stod med i hånden den december aften i Hvidovre, tog Majken B.E. Christensen brevvekslingen med sig hjem til Odense med hjertet oppe i halsen. Efter et par dage fik hun gemt brevvekslingen væk bag lås og slå i en bankboks i Odense.

Brevene i bankboksen

Det er der, vi står nu i selskab med den 75-årige videnskabshistoriker og professor emeritus Helge Kragh fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, som har et indgående kendskab til Einsteins liv og levned, og som tripper for at få syn for sagen.

For det er ganske lidt, man ved om det, der ender med at blive Albert Einsteins første københavnerbesøg, og måske kan brevvekslingen gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig foregik, da verdens berømteste fysiker lagde til kaj i København og indtog byen. For når det gælder Einstein, så er alt nyt spændende nyt.

Majken B.E. Christensen stikker nøglen ind i låsen på den lille rektangulære blå låge dekoreret med fire forgyldte cifre og kigger på os med lidt drillende øjne.