Historisk studie: Sådan påvirkes kroppen efter et år i rummet For første gang er det lykkedes Nasa at påvise, hvordan kroppen reagerer på at opholde sig i rummet.

Astronaut-tvillingerne Scott og Mark Kelly fra USA har de seneste år været med til at skrive historie. Takket være dem er det for første gang nogensinde muligt at undersøge, hvad der sker med kroppen, når den tilbringer et år i rummet. Det fremgår af et 20 sider langt studie, der netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science. I 2015 blev Scott Kelly sendt ud i rummet i 11 måneder, mens hans enæggede tvilling, Mark, blev på Jorden. Det amerikanske rumfartsagentur Nasa fulgte tvillingerne før, under og efter Scott Kellys ophold på Den Internationale Rumstation, ISS. I den tid holdt forskere nøje øje med ændringer i tvillingernes fysiologi, og hvordan vægtløsheden påvirkede kropsvægt, genetik og stofskifte. Fordi enæggede tvillinger er genetisk ens, og den ene blev på Jorden, var det muligt at undersøge de fysiologiske og mentale forandringer undervejs. Barberede 6 minutter af sin alder i rummet Tvillingerne fik blandt andet taget prøver af deres afføring, kromosomer, celler og urin. Prøverne har vist, at opholdet i rummet fik tusindvis af Scott Kellys gener til at ændre sig. Nogle blev slukket, mens andre blev aktiveret. I alt 811 gener, blandt andet relateret til immunforsvaret, forblev forandrede et halvt år efter hjemkomsten. Det skriver videnskab.dk. Derudover fik Scott Kelly mere væske i hovedet, og halspulsåren blev udspilet, mens hans evne til at reagere hurtigt og præcist blev belastet. Til den britiske avis The Guardian fortæller Scott Kelly, at hans telomerer blev længere end tvillingebrorens efter opholdet i rummet. Telomerer beskytter dna'et fra at gå i stykker, når cellerne deler sig, og bliver med alderen kortere. Det betød, at han i alt barberede 6 minutter og 13 millisekunder af sin alder, skriver The Guardian. Ifølge Nasa er studiet med astronaut-tvillingerne et af de mest omfattende studier af menneskets biologi. ritzau