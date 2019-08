Facebook lover at vise alt, hvad de ved om dig, undtagen pornoforbrug

FOR ABONNENTER

Facebook indfører tirsdag en ny funktion, som gør det muligt for brugerne at se, hvor mange oplysninger det sociale medie samler om dem, når de ikke er på Facebook. Det er data fra for eksempel spil, banken, netbutikker, organisationer, myndigheder og andre alle andre apps og hjemmesider, der giver Facebook mulighed for at høste data. Facebook bruger oplysningerne til at målrette annoncer.