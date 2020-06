Trump vil tage omstridt beskyttelse fra techfirmaer

Tech-giganterne lever af, at de ikke har noget ansvar for det indhold, de sender ud. Det skal stoppe nu, siger det amerikanske justitsministerium.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den amerikanske justitsminister har offentliggjort skitsen til et frontalt angreb på Facebook, Google, Twitter og andre tech-giganter, som i dag er fritaget for ansvar for, hvad der liger på deres platforme. Immuniteten er grundlaget for, at tech-giganterne kan tjene milliarder af dollar uden at bekymre sig om, hvilken skade de kan gøre. Men det skal være slut.