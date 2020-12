Facebook farer i flint over »afskrækkende« spørgsmål fra Apple

Facebook har indledt en offentlig kampagne mod Apple, der planlægger at oplyse om og give de enkelte brugere mulighed for at fravælge indsamling og videregivelse af deres data.

Målet med Facebooks kampagne er øjensynligt at få offentligheden til at omfavne dataindsamling og målrettede annoncer. Kampagnen har indtil videre budt på helsidesannoncer i de førende amerikanske aviser, en kampagne på Facebooks egen platform og et pressemøde med Politiken og andre medier.

Budskabet lyder, at Apples krav om åbenhed vil ødelægge millioner af små og mellemstore virksomheder, der er helt afhængige af målrettede annoncer for at komme ud med deres budskaber, netop i en tid, hvor de kæmper for overlevelse på grund af pandemien.