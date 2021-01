Jack Ma var Kinas lysende techstjerne. Men så blev han overmodig - og nu bliver han knust

Jack Ma var indtil for to måneder siden Kinas rigeste og et af landets mest magtfulde mennesker. Han har grundlagt Alibaba og Ant Group, to af de mest succesrige kinesiske virksomheder, som ikke bare har gjort ham selv hovedrig, men også har hjulpet til at løfte flere hundrede millioner kinesere ud af fattigdom og op i middelklassen.

Alibaba er et gigantisk økosystem af forskellige platforme, som dækker alle dele af kinesernes digitale liv, siger Christina Boutrup, en af landets førende kinakendere og forfatter til en stribe bøger, senest ’Den store tech-revolution – sådan skaber Kina vores fremtid’.

Ant Group står bag Alipay, der ikke har noget enkeltstående vestligt modstykke. Det er en app, der kan bruges som MobilePay, men også formidler forsikringer, investeringsmuligheder, kreditter og lån. På bare ét år har 500 millioner kinesere og 20 millioner små virksomheder fået lån gennem AliPay.