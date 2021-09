»Det er afskyeligt«: Senator giver Facebooks sikkerhedschef klar besked

Kort før Facebooks sikkerhedschef torsdag aften vidnede under en høring i det amerikanske Senat, offentliggjorde den sociale mediegigant to præsentationer af selskabets forskning i skadelige virkninger af unge menneskers brug af Facebook og Instagram.

Forargede senatorer arrangerede høringen, efter at The Wall Street Journal kunne afsløre, at Facebook udmærket er klar over, at de sociale medier har skadelige effekter på teenagere, især pigerne, men holder forskningsresultaterne skjult. Siden har Facebook været under betydeligt pres for at offentliggøre rapporterne.