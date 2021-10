Her er de forbudte ord på Facebook: Skriver du dem, kommer du i problemer

Formaster du dig alligevel til at skrive dem i dit newsfeed, kan de blive fjernet automatisk. Det har på den ene side den fordel, at hadefuldt indhold har sværere ved at finde vej til det sociale medie, der som bekendt har nok problemer at se til på den konto. Men det har også den åbenlyse ulempe, at det indskrænker ytringsfriheden på platformen. Også for medier. Det opdagede blandt andet mediet Al-Jazeera tilbage i 2019, hvor de bragte en artikel med en udtalelse fra et medlem af palæstinesiske Hamas-bevægelse. Pludselig forsvandt den. Hvad var årsagen? Kunne det være navnet på lederen - eller brugen af ordet ’Hamas’?

