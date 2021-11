Tæsket, truet på livet – og nu på Tiktok: Hussain Ali er en noget anderledes lokalpolitiker

Efter at have vidnet mod banden Loyal to Familia følte han sig truet på livet. Han drog i landflygtighed, fandt sin kærlighed til danske værdier og blev konservativ. På en tur til Beirut opdagede han et socialt medie, mens Danmark gik i coronalockdown. Hjemme i Danmark har Hussain Ali forenet sine oplevelser i en form for valgkamp, hvis lige sjældent er set ved et kommunalvalg – om nogensinde – alt imens han bliver truet med tæsk for sine kontroversielle videoer.