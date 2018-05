»Ulækker, prætentiøs og opkastfremkaldende«: Op mod 100 udvandrer fra voldelig ny Trier-film Twitter svømmede over med voldsomme reaktioner, og op mod 100 gæster forlod Lumière Teatret, da Lars von Triers 'The House That Jack Built' blev vist.

Twitter var som et ængsteligt tilbageholdt åndedræt i et par timer hen imod og lige på den anden side af midnat i går.

Et tusindtalligt festklædt publikum så som de første i verden Lars von Triers nye film 'The House That Jack Built' i Lumière Teatret i Cannes. Lars von Trier blev mødt af stående applaus, da han ankom ved halvellevetiden sammen med skuespillerne Sofie Gråbøl, Matt Dillon og Bruno Gans.

Efter festivalens nye regler er det ikke længere pressen, der ser filmene først, så kritikerne kommer først til fadet tirsdag morgen.

Umiddelbart var reaktionerne på Twitter voldsomme.

Flere rapporterede om, at rundt regnet 100 gæster udvandrede undervejs i filmen. Da filmen var færdig, var der angiveligt kun halvt fyldt på den kæmpemæssige balkon i teatret. Ifølge Hollywood Reporter her til morgen rejste publikum sig igen og klappede, da filmen var forbi - endda i hele seks minutter.

Én tweetede, at 'The House That Jack Built', der handler om en seriemorder spillet af Matt Dillon, var »ulækker. Prætentiøs, Opkastfremkaldende. En tortur at overveje. Patetisk«, mens en anden forudså, at den danske instruktør nu igen vil blive bortvist og forment adgang med sine film i Cannes, nu da han endelig er tilbage efter syv år ude i kulden oven på hans nazibemærkninger, da 'Melancholia' blev vist:

»Denne gang er Lars gået for vidt«, hed det fra den pågældende tweeter, en holdning der blev delt af mange af dem, der umiddelbart delte deres erfaringer på det social medie.

Endnu én tweetede:

»Jeg har aldrig set noget lignende ved en filmfestival. Flere end 100 er allerede udvandret. Filmen beskriver lemlæstelse af kvinder og børn. 'Det er ækelt', sagde en kvinde på vejen ud«.

En af dem, der udvandrede, forklarede sig på Twitter med, at »det er hverken kunst eller underholdning at se børn blive skudt og dræbt«.

Kl. 7 tirsdag morgen, halvanden time før pressescreeningen begynder, er The Guardians anmelder, Xan Brooks stået op, og skriver med tør underdrivelse på Twitter: »Fire timers søvn, lette tømmermænd og en visning kl. 8.30 af den nye Lars von Trier. Det kunne godt gå hen og blive interessant«.