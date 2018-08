Få overblik over det svenske valg Partier, personer og målinger op til det svenske valg 9. september

1. Seneste meningsmåling fra Novus/SVT (26. juli):

Partierne:

Socialdemokraterna (S): 23,7 (valget 2014: 31,0)

Sverigedemokraterna (SD): 21,6 (valget 2014: 12,9)

Moderaterna (M): 19,6 (valget 2014: 23,3)

Vänsterpartiet (V): 10,1 (valget 2014: 5,7)

Centerpartiet (C): 8,4 (valget 2014: 6,1)

Miljöpartiet (MP): 5,7 (valget 2014: 6,9)

Liberalerna (L): 5,0 (valget 2014: 5,4)

Kristdemokraterna (KD): 3,1 (valget 2014: 4,6)

Øvrige partier: 2,7 (valget 2014: 4,1)

Koalitionerne:

De Rödgröna: S, V, MP: 39,5 (valget 2014: 43,6)

Alliansen: M, L, KD, C 36,2 (valget 201: 39,4)

2. Statsministerkandidater:

Stefan Löfven (Socialdemokraterna)

Ulf Kristersson (Moderaterna)

(Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterne))

3. Partiernes ledere:

Socialdemokraterna: Stefan Löfven

Sverigedemokraterna: Jimmie Åkesson

Moderaterna: Ulf Kristersson

Centerpartiet: Annie Lööf

Vänsterpartiet: Jonas Sjöstedt

Miljöpartiet: Gustav Fridolin og Isabella Lövin (ledes kollektivt, kun talspersoner)

Liberalerna: Jan Björklund

Kristdemokraterna: Ebba Busch Thor

Feministiskt initiativ: Gudrun Schyman

4. De vigtigste emner (på nationalt plan):

Ifølge en rundspørge foretaget af Novus for Sveriges Radio er de svenske vælgeres top-5 over vigtigste emner:

Sundhed og ældrepleje (20 procent af vælgerne)

Indvandring og flygtningepolitik (19 procent)

Skole og uddannelse (12 procent)

Miljø og klima (8 procent)

Integration (7 procent).

De voldsomme skovbrande i sommerens løb er efterfølgende blevet et vigtigt emne for befolkningen og politikerne.

5: Vigtige datoer:

26. juli: Udlandssvenskere kan brevstemme.

16. august: Udlandssvenskere kan stemme via en udenlandsk myndighed.

22. august: Indenrigssvenskere kan begynde at brevstemme.

9. september: Valgdagen.

10. september: Länsstyrelsen påbegynder en endelig optælling af stemmerne.

12. september: Valgmyndighederne begynder en indledende optælling af stemmer, som ikke kunne granskes på valgdagen.

19. september: Sidste mulighed for at klage over valget.

Kilder: SVT, Novus, Dagens Nyheter